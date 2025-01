Calabria inserito nella squadra della settimana della Champions League

Entrato di fretta e furia al quarto minuto di Milan-Girona dopo il brutto infortunio sofferto da Emerson Royal, Davide Calabria ha offerto una prestazione precisa ed ordinata sulla fascia destra. Una partita molto positiva che non è passata inosservata, visto che il terzino rossonero è finito nella squadra della settimana della Champions League.

