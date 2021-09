Calabria: "Partita difficile ma bellissima, giocarla è il sogno di ogni bambino"

Davide Calabria ha commentato nel post partita l'esordio in Champions League del Milan con il Liverpool, passato sui rossoneri per 3-2: "E' stata una partita difficile in un campo difficile ma bellissima. Per molti di noi era la prima partita in Champions e loro sono una grande squadra. Siamo stati bravi a ribaltarla e poi è stata una questione di dettagli, alcuni sono andati a nostro favore mentre altri sono andati a loro favore. Quello che dico è di rincorrere sempre i propri sogni. Ci possono essere ostacoli ma l'importante è crederci sempre. Giocare queste partite è il sogno di ogni bambino. Mi auguro sia la prima di tante"