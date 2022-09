Calabria scalpita: "Vedo una squadra più matura, giocare a questo livello ti fa crescere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Calabria è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-Milan soffermandosi anche sulla maturazione dei rossoneri: "L'anno scorso penso sia stato uno dei gironi più difficili della storia della Champions, dal punto di vista del gioco abbiamo fatto un buon girone. Giocando a questo livello ti fa crescere, vedo una squadra più matura. Questo livello che c'è qui che in Italia fai fatica a trovarlo, il ritmo è molto più alto. Fa solo che bene giocare queste partite ma siamo pronti. Non vedo l'ora che sia domani alle 21".