Calabria torna ma va in panchina: con lo Spezia spazio a Florenzi

Il Milan che perde Tomori per un mese può consolarsi con il ritorno a disposizione di Davide Calabria. Come riporta il Corriere dello Sport, il terzino rossonero, che metterà piede a Milanello oggi, è guarito dal Covid e lunedì potrà andare al massimo in panchina. Contro lo Spezia, dunque, sarà nuovamente l’ottimo Florenzi dell’ultimo periodo ad agire sul binario di destra.