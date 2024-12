Calamai: "De Ketelaere. Che fenomeno aveva regalato Maldini al Milan"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato, tra le altre cose, anche di Milan, seppur indirettamente, visto che ha deciso di soffermarsi su Charles De Ketelaere, che il rossonero l'ha vestito, seppur per una sola stagione:

"E’ il simbolo del primato della Dea. Charles De Ketelaere è sicuramente una delle stelle del campionato. Nella complicata sfida contro l’Empoli è stato lui a piazzare i colpi decisivi. Due gol nei momenti chiave della partita. Due prodezze che consentono a Gasperini e all’Atalanta di godersi un magico Natale in testa alla classifica. Il calcio è strano. De Ketelaere è costato il posto da direttore al Milan a Paolo Maldini. Questo fantasista alla Kakà era stato pagato caro ma non era stato capito dal mondo rossonero. O magari lui non era riuscito a farsi capire. Una scelta di mercato che è stata usata come arma dalla proprietà del Diavolo per far fuori l’ingombrante Paolo. Alla corte del Gasp questo fenomeno è tornato a brillare. Segna, serve assist, inventa calcio in ogni giocata. Uno spettacolo continuo. Il giovanotto non ha più la faccia da ragazzone timido dei tempi milanisti. Con la maglia della Dea ha cambiato pelle e occhi. Il suo sguardo trasmette concentrazione assoluta e furore agonistico. Una trasformazione incredibile. E il Gasp ora vuole provare la stessa impresa anche con Zaniolo [...]".