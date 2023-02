Calamai duro: "Pioli ha sbagliato e la squadra è mal costruita da Maldini"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luca Calamai, nel suo editoriale per TMW, si è così espresso sul Milan: "Il Milan non c’è più. Non è tanto la pur grave sconfitta nel derby a preoccupare quanto la rinuncia a giocare. Pioli è in confusione. Ha sbagliato la scelta del modulo, ha sbagliato a lasciare Leao in panchina. Il Normal One nel campionato scorso aveva il tocco magico. Quello che sceglieva funzionava. Ora ogni opzione è un fallimento. E a un allenatore in chiara difficoltà si aggiunge una squadra mal costruita dal direttore sportivo Maldini. Può darsi che la colpa del mercato sbagliato sia frutto di una conferma di Maldini avvenuta in colpevole ritardo. Ma certo c’è poco da salvare e molto da ricostruire. Un Milan fuori dalla Champions potrebbe far fare un brusco passo indietro al progetto rossonero. Pioli può anche restare a patto che ritrovi il percorso che ha smarrito. E il coraggio di rischiare".