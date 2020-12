Calcagno (AIC): "Calcio femminile? Col professionismo ci sarà un salto di qualità”

Intervenuto ai microfoni di 'Repubblica' il presidente dell'AIC Umberto Calcagno ha parlato della crescita del calcio femminile. Queste le sue parole: "Col professionismo ci sarà un salto di qualità. Ora però la questione riguarda la base: il numero di ragazze e bimbe tesserate è in grande aumento. Pochissimi anni fa molti genitori ostacolavano le ragazzine, mia figlia ha giocato per quattro anni e ho notato la difficoltà di altri genitori a percepirla come un’ambizione. Ma oggi le calciatrici di A offrono un modello eccezionale".