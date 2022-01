Calcio, ecco la 61ª collezione Panini: tra tradizione e novità

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - "L'anno scorso abbiamo festeggiato i sessanta anni e la storia continua. Ora siamo qui con un'edizione di cambiamento: l'idea è quella di innovare nella tradizione". Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini, presenta così "Calciatori 2021-2022", la 61a edizione della collezione ufficiale di figurine Panini svelata oggi nella sede della Lega Serie A a Milano. Un album di 128 pagine in formato maxi con 742 figurine in cui sono tante le novità, a partire dalla stesse figurine: per i giocatori della Serie A non ci sarà solo il classico "mezzobusto" ma anche una immagine in azione del calciatore, L'album "Calciatori 2019-2020" si apre con una pagina dedicata ai "simboli" della Serie A, passando poi ai 20 club della massima serie a cui sono dedicate quattro pagine con 22 calciatori, gli allenatori e la maglia. Seguono poi le pagine dedicate a Serie BKT (20 squadre con 18 figurine di calciatori), Serie C, Serie D e Serie A femminile. Tra le novità, inoltre, anche la Panini Digital Collection Serie C, con tre album digitali dedicati ai gironi della Serie C e le immagini di oltre 1300 calciatori delle società di Lega Pro. (ANSA).