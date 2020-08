Calcio: Fifa; Samoura, "sostegno incondizionato a Infantino"

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "Sostegno incondizionato" per il presidente della Fifa, Gianni Infantino: l'ha espressa la segretaria generale della federcalcio mondiale, Fatma Samoura. "Il mondo del calcio unito dimostra una totale solidarietà verso Infantino - le parole di Samoura -Attualmente svolgiamo regolarmente videoconferenze giornaliere con le associazioni membri. Abbiamo completato venticinque delle trenta videoconferenze e raggiunto oltre 180 associazioni in tutto il mondo. L'appoggio al presidente e alla Fifa è schiacciante. Mi riempie di gioia vedere quanto sia grande il sostegno. La Fifa - spiega la segretaria generale - si è rivolta a loro anche per iscritto. Abbiamo ricevuto oltre 100 risposte provenienti da tutti i continenti con messaggi di sostegno. Le associazioni sono convinte che la Fifa con la presidenza Infantino sia diventata un'organizzazione molto più trasparente con degli standard di buon governo completamente nuovi". Facendo riferimento al procedimento avviato di recente in Svizzera contro il n.1 della Fifa sui rapporti con l'ex procuratore federale Michael Lauber, la segretaria generale della Fifa ha sottolineato che "le associazioni hanno apprezzato la trasparenza del presidente e della FIFA dimostrata a questo proposito" La Fifa ha iniziato a svolgere le video conferenze lo scorso 20 luglio. Questi incontri sostituiscono gli annuali "Executive Football Summits", che non si sono potuti tenere per l'emergenza Coronavirus. L'impatto del Covid-19 è uno dei temi principali delle videoconferenze. L'attenzione si è concentrata anche sul dialogo con le rispettive associazioni, sull'impatto della pandemia di Coronavirus sul calcio e sulla distribuzione dei fondi del piano di soccorso Covid 19 della Fifa approvato il 25 giugno scorso e che garantisce alle associazioni un totale di 1,5 miliardi di dollari. Presidente del comitato direttivo Covid 19 è stato nominato l'ex vicepresidente finlandese della Commissione europea Olli Rehn. Le videoconferenze saranno completate entro la fine della prossima settimana. La prossima data importante nel calendario della Fifa è quella del Congresso, fissato per il prossimo 18 settembre. (ANSA).