Calcio: n.1 Liga Tebas, stadi come prima solo con vaccino

(ANSA) - MILANO, 07 SET - "Quando tornerà il pubblico allo stadio in Spagna? È una domanda difficile perché non dipende dalla Liga. Penso però che per rivedere gli stadi come erano prima bisognerà aspettare il vaccino per il Coronavirus". Lo ha detto il presidente della Liga Javier Tebas, durante l'evento di presentazione della stagione 2020/21 del campionato spagnolo. "Spero che questo possa accadere a gennaio o febbraio. Diversi governi l'hanno già annunciato e spero sia l'inizio della fine di questo brutto sogno", ha concluso. (ANSA).