Calcio: Pioli cancella allenamento, giorno libero per Milan

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Giornata di riposo per il Milan. Lo ha deciso nella tarda serata di ieri il tecnico Stefano Pioli, rientrando in pullman assieme alla squadra da Torino, dopo il rinvio del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. I giocatori del Milan si ritroveranno a Milanello direttamente domani mattina per fare colazione assieme, in attesa di capire cosa accadrà al calendario: il Milan dovrebbe giocare lunedì sera a Lecce. (ANSA).