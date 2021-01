Calcio: Pioli, Coppa Italia? Proveremo ad arrivare alla fine

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - "La coppa Italia è una competizione importante. Sono cinque partite per arrivare in fondo e dobbiamo provarci": è l'obiettivo del tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia contro il Torino. Per la sfida contro i granata l'allenatore rossonero farà turnover senza però stravolgere completamente l'undici titolare: "Per questa squadra così giovane e vogliosa, più giochiamo e meglio è. Ma non posso non tenere conto che sarà la quarta partita in nove giorni quindi andranno fatto le scelte giuste, cercando di mettere in campo i giocatori che stanno meglio, che hanno recuperato e sono più freschi. Ma saremo comunque una squadra competitiva". (ANSA).