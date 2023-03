Calcio:Uva, in bocca al lupo Italia per candidatura Euro2032

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Gli Europei in Germania del 2024 saranno un benchmark importante per i candidati al '28 e al '32. Come Uefa non faccio tifo, ma sotto la maglia c'è un cuore italiano. Faccio un grande in bocca al lupo all'Italia". Lo ha detto Michele Uva, direttore di "Football & Social Responsibility" della Uefa e autore, insieme a Maria Luisa Colledani di "Soldi vs idee - Come cambia il calcio fuori dal campo", commentando la candidatura azzurra agli Europei del 2032 che dovrà essere presentata entro il 12 aprile. (ANSA).