Calcio:Insigne "Europei?Come ha detto ct vinceremo tra 1anno

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Quest'anno potevamo fare grandi cose, abbiamo squadra forte. Come ha detto il ct Mancini, se l'Europeo è slittato vuol dire che vinceremo l'anno prossimo": parola di Lorenzo Insigne a Sky Sport. "Abbiamo creato grande gruppo - dice - vuol dire che questo slittamento ci dà una mano per recuperare gli infortunati. Per vincere gli Europei c'è bisogno di tutti". Insigne parla poi di come sta vivendo le restrizioni imposte dall'emergenza coronavirus ("mia moglie per il momento mi sopporta ancora", dice sorridendo) e del suo rapporto con Gattuso. "E' cambiata tanto la nostra vita - le parole del capitano del Napoli - prima eravamo sempre in viaggio e poco a casa, ora ci stiamo godendo le famiglie. Fino ad ora mia moglie mi sopporta. Mi manca andare al campo, gli allenamenti, la partita. Ci alleniamo a casa, siamo in continuo contatto con lo staff del mister, tra di noi ci sentiamo via Whathsupp. Ci scriviamo, scherziamo". "Gattuso? Mi ha fatto sentire importante, e ho molto apprezzato la sua chiarezza - prosegue -. Ha un carattere che conosciamo tutti. In campo vuole concentrazione massima. Ascoltare uno come lui che ha vinto tanto fa piacere. Ci ha dato una grossa mano, ci sentiamo quasi tutti giorni con videochiamate. In questo periodo non parliamo solo di calcio, ma delle famiglie, del coronavirus. Il gol che ricordo di più quest'anno. In campionato ne ho segnati cinque, comunque il più importante è stato quello in casa contro la Juventus, sapete la rivalità, segnare al San Paolo contro di loro è stata una bella sensazione". (ANSA).