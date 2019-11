Si avvicina il ritorno in campo di Mattia Caldara. Il difensore, dopo aver recuperato dal lungo infortunio, sta lavorando per ritrovare la miglior condizione. Il classe '94, tra l'altro, non ha ancora debuttato col Milan in campionato. L'ex Atalanta ha giocato solo due gare in rossonero: una in Europa League contro il Dudelange e l'altra in Coppa Italia contro la Lazio.