Caldara torna tra i convocati dopo 134 giorni

Mattia Caldara è tornato tra i convocati rossoneri per la trasferta di domani a Verona contro il Chievo. Il difensore bergamasco mancava dalle liste di Gattuso da 134 giorni: l'ultima panchina era stata in occasione di Milan-Betis, dove il centrale non subentrò, sebbene fosse a disposizione. L'ultima convocazione in campionato invece risale al 21 ottobre 2018, in occasione del derby.