Calendario Milan: c'è Milan-Juventus alla tredicesima

Svelata anche la giornata numero 13 del campionato che vedrà, come big match, Milan-Juventus ovvero una delle grandi classiche del calcio italiano. Prima di questo match, i rossoneri giocheranno per due volte in trasferta contro il Monza di Alessandro Nesta e, la settimana dopo, giocherà a Cagliari. Dopo la Juventus in casa, il Milan ospiterà l'Empoli in casa. Ecco il recap delle giornate dalla 11 alla 14:

11° giornata: Monza-Milan

12° giornata: Cagliari-Milan

13° giornata: Milan-Juventus

14° giornata: Milan-Empoli

