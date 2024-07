Calendario Milan: il 2024 si chiude in casa con la Roma

Il 2024 del Milan si concluderà in casa contro la Roma nel turno del 29 dicembre. Il girone d'andata, invece, si chiuderà in casa del Como ma la giornata sarà spostata poiché il Milan sarà impegnato nella Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, dove affronterà la Juventus in semifinale. Ecco le ultime giornate del girone d'andata dei rossoneri.

15° giornata: Atalanta-Milan

16° giornata: Milan-Genoa

17° giornata: Hellas Verona-Milan

18° giornata: Milan-Roma

19° giornata: Como-Milan

CLICCA QUI per seguire il sorteggio LIVE