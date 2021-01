In avvicinamento alla gara tra Milan e Torino, in programma tra pochi minuti, si può guardare a dati e statistiche dei protagonisti rossoneri. Concentrandoci su Calhanoglu si può notare come, in occasione della sfida di Coppa Italia dello scorso anno, arrivò la sua prima doppietta in maglia rossonera. La seconda è stata segnata con il Bodo Glimt.