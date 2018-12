Calhanoglu: "Non è facile giocare quando i fischi arrivano dopo dieci minuti"

Hakan Calhanoglu, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato così del momento rossonero: "Sappiamo che i tifosi a volte possono essere arrabbiati. Sperano nella Champions, è normale. Hanno visto l’opportunità di salire in classifica al terzo posto e non abbiamo vinto. Non è facile giocare quando i fischi arrivano dopo dieci minuti. Spero che siano con noi nonostante il momento negativo. Sono sincero, daremo tutto contro la Spal e spero i tifosi ci diano forza per 90 minuti”.