Calhanoglu, nove partite saltate al Milan per infortunio

Hakan Calhanoglu, fermatosi per un problema al polpaccio, è stato costretto a saltare anche la sfida contro l'Udinese dopo essere stato out in Coppa Italia. Con quella di oggi sono nove le partite saltate per infortunio dal centrocampista turco in rossonero, sei delle quali nella sua prima stagione al Milan. Prima del risentimento muscolare della scorsa settimana l'ex Bayer Leverkusen si era fermato soltanto nel novembre 2018, quando saltò proprio Milan-Udinese per un problema alla caviglia.