Calhanoglu: "Ringrazio Giampaolo, ora vogliamo far bene con Pioli"

Hakan Calhanoglu è stato intervistato da SportMediaset al termine di Francia-Turchia, match valido per le qualificazioni ad Euro 2020 finito 1-1. Ecco le parole del centrocampista rossonero, autore dell'assist che ha portato al gol del pareggio:

Sulle polemiche di questi giorni: "Su questo parlano tutti dopo la nostra esultanza. Io gioco per la mia nazionale e come tutti voglio il massimo, ma la politica è un’altra cosa. Noi siamo giocatori, siamo qui per giocare. Siamo con la nostra nazione al 100%, anche nelle difficoltà."

Sul Milan: “Innanzitutto ci tengo a ringraziare mister Giampaolo. Grazie per tutto, è un buono allenatore ma in questo periodo al Milan si cambia velocemente. Ora vediamo con Pioli, siamo forti, abbiamo in squadra tanti giocatori forti e vogliamo fare bene”.