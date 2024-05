MN - Eliano Reijnders: "Io e Tijjani eravamo contentissimi che un top club europeo lo volesse"

Tijjani Reijnders non è l'unico della famiglia a calcare i campi in un campionato di prima divisione europea. Al PEC Zwolle c'è infatti il fratello Eliano, 23 anni, trequartista, che ha condotto la squadra a una tranquilla salvezza, quando mancano tre giornate alla fine dell'Eredivisie. Proprio Eliano ha parlato ai nostri microfoni, raccontandoci del suo rapporto col fratello. In esclusiva per MilanNews.it.

Qual è il tuo rapporto con Tijjani?

"Rapporto molto buono. Lo considero il mio migliore amico e ci parlo tutti i giorni. La sua figura è molto importante anche per la mia carriera".

La scorsa estate per lui c'è stato il grande passo

"Eravamo felicissimi che un grande club europeo volesse mio fratello. Se si guarda alla sua carriera fino a ora, capisci che la pazienza e la perseveranza viene premiata. Sono molto orgoglioso di lui e quel che ha fatto vedere fin qui ha soddisfatto le aspettative che avevo. Vedrete che continuerà così!".