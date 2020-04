Callegari a MN: "Pioli da 6,5, due voti in meno del Gattuso dello scorso anno"

Il giornalista sportivo Massimo Callegari ha parlato ai microfoni di MilanNews.it del lavoro svolto da Pioli dal momento del suo insediamento sulla panchina rossonera: "L’arrivo di Ibrahimovic è stato fondamentale per tutti: ambiente, club, compagni e anche allenatore. Ha dato entusiasmo e leadership a una squadra che a Bergamo aveva scritto una delle pagine più nere della sua storia: da lì si poteva affondare o ripartire. Pioli è riuscito a farlo, ma senza Ibra sarebbe stato molto più complicato. I suoi meriti principali sono stati due: essere rispettato dal gruppo e da Ibra in particolare; e aver trovato il modulo ideale per dare massima libertà allo svedese. Il tutto con le voci insistenti legate a Rangnick, l’addio di Boban, il ruolo di Maldini da definire per il futuro. E una squadra con pochissima personalità. A Pioli darei 6,5, mezzo voto in più proprio per il contesto difficile in cui ha operato. E due voti in meno rispetto a Gattuso (8,5) che l’anno scorso aveva quasi compiuto il miracolo della qualificazione in Champions".