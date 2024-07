Camarda 2027: in un video sui social tutto l'amore di Francesco per il Milan

Con un comunicato ufficiale pubblicato dal sito ufficiale, il Milan ha annunciato questa mattina che Francesco Camarda ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il giovane attaccante, che nella prossima stagione farà parte della rosa di Milan Futuro, rimarrà legato al club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027.

Poco dopo l'ufficialità, Camarda ha pubblicato su Instagram una storia con un bellissimo video che racconta il suo amore per il Milan: con in sottofondo la canzone "L'amore esiste" di Francesca Michielin, il giovane rossonero ha pubblicato alcune sue immagini nelle giovanili del Diavolo e in Curva Sud a tifare la prima squadra, oltre ovviamente al video del suo esordio in Serie A (lo scorso 25 novembre contro la Fiorentina a San Siro). Un video toccante ed emozionante che testimonia ancora una volta la sua passione per i colori rossoneri. La storia d'amore tra Francesco e il Milan va quindi avanti.