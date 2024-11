Camarda all'esordio da titolare in Serie A, presente alla Unipol Domus il procuratore Riso e la famiglia

Non poteva mancare Giuseppe Riso, procuratore di Francesco Camarda, per la prima da titolare in Serie A del suo assistito. Insieme alla famiglia del giocatore si trova alla Unipol Domus di Cagliari ad assistere alla partita. Serata storica per il giovane attaccante rossonero, in campo dall'inizio all'età di 16 anni e 29 giorni. La famiglia e l'agente non gli fanno mancare il giusto supporto.