Camarda è il futuro del Milan: ecco quante convocazioni ha collezionato in prima squadra

vedi letture

Francesco Camarda quest'anno ha iniziato come numero 9 del Milan Futuro: questo rimarrà ancora il suo ruolo principale ma spesso - già più dell'anno scorso - il giovanissimo attaccante rossonero ha avuto e avrà la possibilità di stare a stretto contatto con la prima squadra, e non soltanto per esigenze di emergenza infortuni. Con Abraham disponibile, per esempio, Fonseca lo ha lanciato da titolare a Cagliari: lo stesso tecnico gli ha dato diversi spezzoni nelle gare precedenti e successivi, già responsabilizzandolo.

In totale, in questa stagione Francesco Camarda ha collezionato già 15 convocazioni in prima squadra. Di queste sono state sette le presenze complessive, di cui solamente una da titolare (quella già menzionata a Cagliari). Da capire in futuro e nella seconda parte di stagione quanto spazio si riuscirà a ritagliare, alla caccia anche del suo primo gol sfumato per pochi centimetri nella gara contro il Club Brugge in Champions League.