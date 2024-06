Camarda, la stagione non è finita. Giocherà le finali playoff con l'U17

Francesco Camarda ha vissuto una stagione da grande protagonista. Sicuramente in campo con il primo anno da titolare con la Primavera che è stato mlto positivo e lo ha proiettato a diventare il calciatore più giovane a esordire nel Milan e in Serie A. Ma anche grazie al recente successo a Euro U17, deciso con una doppietta in finale e suggellato dalla vittoria del premio come MVP. A ruota ieri pomeriggio è arrivato la firma sul primo contratto da professionista con il Milan. Camarda ha firmato fino al 2027 e l'accordo verrà ufficializzato a partire da luglio.

Eppure, la lunga stagione di Camarda non è ancora finita. La gioventù è affamata e la fame porta a giocare e fare esperienza il più possibile. Per questo, come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, l'attaccante del Milan giocherà le finali playoff del campionato under 17. Insieme a lui saranno impegnati altri due Campioni d'Europa come Mattia Liberali e Alessandro Longoni. Il primo impegno sarà il quarto di finale di andata contro la Roma che si disputerà domani alle 11.