Camarda-Monza, stop voluto da Ibra. Ma al Milan ci sarà spazio per il baby-bomber?

Sembrava tutto fatto con il Monza, poi da Casa Milan è arrivato lo stop alla cessione di Francesco Camarda. A dettarlo, non è un mistero, è stato Zlatan Ibrahimovic, la conferma arriva direttamente da Adriano Galliani che ne ha parlato così prima dell'ultimo turno di campionato: "Il mio amico Ibra, dopo che eravamo d'accordo, con grande affetto e grande simpatia continua a chiamarmi capo, dice che per il percorso del ragazzo era meglio rimanere al Milan. Non ho potuto fare altro che accettarlo".

Studierà a Milanello. L'obiettivo del dirigente rossonero è chiaro: meglio imparare dai big, rimanendo nell'ambiente milanista, che andare a fare minuti in una squadra con poche chance - già a febbraio - di salvarsi nel campionato di Serie A. Una scelta che però potrebbe togliere a Camarda parecchio minutaggio.

Giocherà? La domanda che si pone Tuttosport è proprio questa. L'arrivo di Santiago Gimenez chiude spazi, e sul fronte offensivo Sergio Conceicao può contare anche su Joao Felix. Alle spalle del messicano c'è comunque Tammy Abraham: al momento, Camarda è davanti solo a Jovic - probabilmente fuori rosa a breve - nelle gerarchie del tecnico portoghese. E il Milan Futuro, sinora, non è stata ritenuta la collocazione più idonea al suo sviluppo, tant'è che in Serie C ha giocato solo 9 partite, segnando un gol.