Cambio modulo in vista? Fonseca: "Non penso di passare alla difesa a 3. Tutte le big iniziano col 4-2-3-1"

Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia. Il tecnico portoghese ha parlato anche del modulo e della possibilità di cambiarlo:

A Roma decise di difendere a 3 quando prendevate troppi gol. Può succedere al Milan?

"Riguardo alla difesa non penso di cambiare e giocare con 3 difensori centrali. Poi si parla tanto di centrocampo, 2+1 e 1+2. Questo è all'inizio, poi le dinamiche sono diverse. In fase 1 siamo diversi dalla fase 2. Tutte le grandi squadre iniziano col 4-2-3-1, poi in fase 2 sono col 3-2-5. Sono più importanti le dinamiche durante la partita che lo schieramento iniziale".

Sarà possibile vedere Reijnders in posizione più avanzata?

"Sì, abbiamo questa possibilità. Nelle dinamiche della squadra cerco sempre di avere i giocatori nelle posizioni più adatte alle loro caratteristiche. Non lo abbiamo schierato più avanti perché non abbiamo avuto momenti in cui avevamo possesso palla più avanti. Mi sono piaciute le partite di Tijji in nazionale".