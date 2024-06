Candela su Fofana: "Lo vedrei bene in Serie A. Piace a tante squadre, sicuramente ci sarà una bella lotta"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell'evento Milano Football Week, l'ex calciatore della Roma Vincent Candela ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul tanto discusso futuro di Theo Hernandez. Queste le sue dichiarazioni.

"Io non ci sono bisogna stare a contatto con lui durante tutto l'anno, non lo so. Theo è un grande campione, il Milan è una squadra delle squadre più belle al mondo, che ha vinto tanto, quindi sarebbe un peccato perdere un patrimonio del calcio perché Theo è uno dei calciatori più forti al mondo nel suo ruolo, quindi spero per il campionato italiano che rimanga da noi".

Su Yousouf Fofana, obiettivo di mercato del Milan e di altre squadre di Serie A e non solo

"Vedrei bene Fofana in Serie A. Piace a tante squadre, sicuramente ci sarà una bella lotta. Ora sta al Monaco, sta bene, vediamo. Sono curioso, perché così come sono cambiati tanti allenatori ci saranno anche tante novità nel calciomercato. Sono curioso, perché la prossima sarà un'estate interessante".