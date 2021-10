Cannavaro: "Sempre paragonato Sergio Ramos a Maldini, ho avuto ragione"

Sergio Ramos come Paolo Maldini. Il paragone arriva da uno che di difensori s’intende e ha giocato, al Real Madrid e in Nazionale, con entrambi. Fabio Cannavaro, intervistato dal quotidiano spagnolo As, racconta questo e altri aneddoti della sua vita in Spagna: “Pepe mi dava del voi e mi chiamava ‘Cannavaro’. Un giorno gli ho detto ‘guarda che mi chiamo Fabio’. Marcelo si è messo a ridere, erano giovani ma era chiaro che fossero dei predestinati. Ramos l’ho sempre paragonato a Maldini, alla fine ho avuto ragione”.