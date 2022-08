Caos Dazn, la Lega non è soddisfatta dalle giustificazioni: azioni legali in arrivo

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata nera per la piattaforma di streaming sportiva Dazn che ha avuto problemi non solo in Italia ma in tutto il mondo: dalla Spagna alla Germania, fino addirittura al Giappone. Problemi denunciati da moltissimi utenti sia durante le gare delle 18.30 che durante quelle della fascia serale. Un caso non da poco se si considerano i prezzi molto elevati della piattaforma introdotti a partire da questa stagione. Dazn, scusandosi, ha comunicato ai vertici della Lega che i disservizi sarebbero stati causati da un alto numero di persone che hanno eseguito le procedure di autenticazione nello stesso momento. La Lega non avrebbe ritenuto esaustiva la spiegazione e sta pensando di passare alle vie legali.