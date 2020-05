Caos protocollo, alle 19:00 incontro AIC-calciatori. A rischio la riunione di Lega

Un'altra giornata intensa, segnata da tante riunioni tra le varie parti per cercare un'intesa sul protocollo. Dopo l'incontro in mattinata tra FIGC, Lega Serie A, Fmsi e Gianni Nanni - rappresentante dei medici della A -, è previsto un nuovo summit, alle 19, tra l'AIC e i rappresentanti dei calciatori del massimo campionato. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui invece non dovrebbe andare in scena la riunione di Lega tra i club, anche se i dirigenti continuano a tenersi in contatto.