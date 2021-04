Caos Superlega, Corriere dello Sport: "L'Uefa e l'Italia non perdonano"

"L'Uefa e l'Italia non perdonano". Il Corriere dello Sport si sofferma sulla posizione di UEFA e FIGC in merito alla questione Superlega, facendo sapere che sono allo studio sanzioni per i secessionisti. Ieri è partita la lettera di 11 società di Serie A contro Inter, Juventus e Milan per "atti gravi, danni evidenti". Una richiesta ufficiale per la convocazione di una nuova assemblea straordinaria. Né in Italia né in Europa vogliono fermarsi: i club saranno sanzionati.