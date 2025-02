Capello a Conceiçao: "Non pensi di aver sottovalutato il valore del Feyenoord?"

Intervenuto negli studi di Sky Sport nel post partita di Champions League, l'ex allenatore Fabio Capello ha detto la sua sulla disfatta in terra olandese del Milan, ponendo una domanda specifica a Sergio Conceiçao dopo l'1 a 0 del De Kuip: "Non pensi di aver sottovalutato il valore del Feyenoord?".

In risposta l'alleantore rossonero ha detto: "Mai. Io nel calcio sono abituato a rispettare tutto e tutti. Dalla mia parte serietà massima. La preparazione della partita, con poco tempo, è stata la stessa come una finale di Champions League. Non lo farò mai perché so cosa mi è costato arrivare qua, cosa e quanto ho lavorato per arrivare qua, non solo come calciatore ma anche come allenatore. Sono 14 anni che faccio questo mestiere ed ho sempre rispettato l'avversario. Che sia di categoria inferiore o di Champions League è uguale per me".