Capello: "Calabria è maturato, dà sempre la scossa alla squadra"

Fabio Capello, è intervenuto a Sky Sport 24, commentando la crescita di alcuni giocatori del Milan: “Calabria è un giocatore che non pensavo potesse giocare nel Milan ai primi tempi. Era sempre in grande difficoltà, veniva sostituito quasi sempre. È stato testardo ma è stato anche aiutato. È maturato tanto, gioca bene a destra, a sinistra, a centrocampo, dà sempre la scossa alla squadra. Credo meriti anche un posto fisso in Nazionale. Nel Milan però si sente l’assenza di Brahim Diaz. Penso che nessuno abbia la qualità di saltare l'uomo e fare qualche cosa in più come lui”