Capello: "Colpito dalla pochezza del Milan: inferiore alla Juve dal punto di vista tecnico"

All'indomani della brutta prestazione, a livello tecnico, tattico e mentale, del Milan in casa della Juventus, sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha preso la parola un grande doppio ex allenatore come Fabio Capello che ha offerto il suo punto di vista sulla gara dell'Allianz Stadium, elogiando i bianconeri e bacchettando la squadra rossonera. Di seguito alcune sue dichiarazioni soprattutto sulla prestazione della squadra di Sergio Conceicao, ieri assente dal campo.

Le parole di Fabio Capello: "Mi ha colpito la pochezza del Milan. Un brutto, brutto Milan che si è dimostrato inferiore soprattutto dal punto di vista tecnico. La squadra di Conceicao è andata in palese difficoltà sul pressing della Juve. Nella ripresa è crollata completamente, proprio perché il primo possesso è stato disastroso, gestito male con tutti quei palloni a Maignan. La sensazione è che, pur cambiando gli allenatori, i rossoneri dipendano sempre dalla fascia sinistra: se non si accendono Theo e Leao, è buio pesto. Fofana e Reijnders hanno fatto fatica, gli altri non parliamone. E poi Bennacer non è in condizione e si vede"