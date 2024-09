Capello così su Inter-Milan: "Rossoneri in affanno, occhio però a non peccare di presunzione e abbassare la guardia"

vedi letture

L'ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, fra le altre, Fabio Capello, ha scritto fra le colonne de La Gazzetta dello Sport la propria opinione su alcune delle big italiane e i vari momenti che stanno vivendo in questo inizio di campionato. In particolare, Capello si è soffermato a parlare del derby:

"Stasera ci aspetta un altro big match, il derby di Milano, anche se gli stati d’animo in casa di Inter e Milan sono quasi agli opposti. La squadra di Inzaghi è reduce dalla grande prestazione di Manchester, mentre i rossoneri sono in affanno e mi pare di capire che Fonseca sia già a rischio. Messa così, è scontato dare i favori del pronostico ai nerazzurri. Occhio, però, a non peccare di presunzione e abbassare la soglia d’attenzione".