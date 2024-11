Capello: "Fonseca con 5 difensori in linea ha impedito al Real di allargare il gioco"

Fabio Capello ai microfoni di Sky commenta il successo del Milan sul campo del Real Madrid: "Musah è stato importantissimo, come lo sono stati Fofana e Reijnders. Però è stato importante come ha preparato la partita Fonseca, con 5 difensori in linea che hanno impedito al Real Madrid di allargare il gioco, oltre al raddoppio di marcatura su Vinicius e a volte anche su Bellingham. Un Milan bello così non me l'aspettavo. E Musah ha fatto un'ottima partita sia in fase difensiva che offensiva".