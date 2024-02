Capello: "Hamilton in Ferrari come Ibrahimovic al Milan"

Intervenuto ai microfoni di SkySport F1 durante il primo giorno di test in Bahrain, l'ex giocatore ed allenatore, oggi opinionista sportivo, Fabio Capello ha commentato il trasferimento in Ferrari di una leggenda come Lewis Hamilton paragonandolo a quello di qualche anno fa di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Queste le sue dichiarazioni.

"Mettere l'esperienza, la qualità e la sensibilità di un giocatore, in questo caso quando hai un centravanti particolare che fa la differenza. Secondo me Hamilton è proprio questo, l'Ibrahimovic della situazione che è arrivato al Milan che ha dato quella mentalità vincente, quell'attenzione che mancava in quel momento e l'ha portato al successo. Secondo l'inglese può fare la stessa cosa in Ferrari, perché la grande esperienza che ha avuto, i titoli che ha vinto, il perché e il per come, è un no out che la Ferrari in questo momento non ha, le manca".