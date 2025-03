Capello: "Inzaghi è il primo convinto che vincere tre trofei sia possibile. Coppa Italia? Sforzo mentale"

L'ex tecnico e giocatore rossonero Fabio Capello ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: ha parlato del momento dell'Inter che contenderà al Milan un posto in finale di Coppa Italia "Nelle precedenti settimane l’Inter mi aveva dato l’impressione di giocare un tempo e poi calare nella ripresa, invece contro l’Atalanta – che è una squadra che corre parecchio – ha dimostrato di essere a posto anche fisicamente. Insomma, quello nerazzurro è un gruppo che sa cosa fare, conosce il compito che gli viene dato e lo esegue perfettamente, per di più con delle grandi individualità soprattutto in mezzo al campo. Ora è importantissimo il significato del segno con le tre dita di Inzaghi e, quando un allenatore fa così, vuol dire che lui per primo è convinto che vincere tre trofei sia possibile: so per esperienza cosa significa essere convinti e lui trasmette convinzione. È per questo motivo che credo che l’Inter punti a tutti i trofei".

Capello ha poi concluso: "Per tirare le somme, le tre competizioni per cui l’Inter concorre rappresentano tre nodi differenti per i nerazzurri: lo sforzo mentale quello della Coppa Italia, lo sforzo tecnico quello della Champions League e il rischio di sottovalutazione per le ultime nove giornate di Serie A. Ma, se l’allenatore dice certe cose l’allusione con le tre dita – non sono storielle. Bisogna credergli e così le cose diventano un po’ più facili".