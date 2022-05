Capello: "Io mai invitato a Coverciano. Forse ho poca esperienza e non sono di un certo partito"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Fabio Capello, ex allenatore e giocatore fra le altre del Milan, ospite del forum "Il Calcio che l'Italia si merita", organizzato dal Corriere dello Sport ha parlato del fatto che non è mai stato invitato a Coverciano. Capello ha detto: “Non sono mai stato invitato a Coverciano. Si vede che ho poca esperienza internazionale e poco da insegnare. Avendo fatto cinque anni di settore giovanile, avendo allenato diverse squadre, ho poco da dire. So che vengono invitati allenatori giovani, io sono felice di quello che mi è successo con la scuola di Coverciano. Forse non sono di un certo partito. E pensare che sono io ad averlo portato al Milan. L'altro giorno sono stato a un convegno di allenatori lombardi: uno ha detto che il più grande miglioramento si ha tra i 4 e i 6 anni. Ma di che parliamo? Fino ai dodici anni, almeno, il calcio deve essere ludico. Facciamoli divertire, poi si vedrà”.