Capello: "Mi sorprende l'assenza di Reijnders, l'unico che sa inventare un passaggio"

vedi letture

"Senza Mbappè è una squadra ridicola. Non è tra le favorite per la Champions. Ho visto le prime due gare e ha mostrato un calcio ridicolo, poi è tornato Mbappé e s'è vista un'altra squadra". Così Fabio Capello, presente nello studio di 'Sky', s'è espresso sul nuovo PSG di Luis Enrique. Per l'ex allenatore il Manchester City campione in carico è favorito anche per questa stagione".

In un altro passaggio, Capello ha parlato delle scelte di Pioli: "Mi sorprende l'assenza di Reijnders, l'unico che sa inventare un passaggio in verticale e che fa girare il gioco veloce. In una gara in casa che il Milan deve vincere io l'avrei messo".