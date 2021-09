Capello: "Sconfitta di Anfield grande lezione per il Milan, utile per capire il livello della Champions"

Fabio Capello ha parlato nel post-partita di Liverpool-Milan, commentanto la prima sconfitta stagionale dei rossoneri: “Direi che il risultato nel primo tempo era bugiardo per quello che aveva fatto vedere il Liverpool. Credo che questa possa essere una grande lezione per il Milan per capire qual è il livello della Champions League. Giocatori di grandi qualità, grandi ritmi, grande pressing. Non puoi giocare ad un ritmo basso. La cosa che abbiamo visto è stata quando riceveva la palla sul pressing del Liverpool il Milan perdeva il possesso, perché la palla arrivava troppa lenta e girava. La grande velocità e determinazione di questa squadra ha creato dei problemi”