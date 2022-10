Capello su Chelsea-Milan: "Le assenze hanno inciso.ma il ritmo ha fatto la differenza"

MilanNews.it

L'ex allenatore rossonero Fabio Capello è intervenuto ai microfoni della Stampa ed è tornato sulla sconfitta che il Milan ha patito mercoledì a Stamford Bridge contro il Chelsea. Queste le sue parole: "Di sicuro le assenze hanno inciso riducendo la possibilità di innestare freschezza e qualità attraverso i cambi, ma la differenza l'hanno tracciata soprattutto il ritmo e la grinta superiore degli inglesi: in Premier è normalità, in Italia meno. Infatti il Milan, che pure in Italia viaggia spedito, ha sofferto":