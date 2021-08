Capello su Donnarumma: "Non ha portato un euro al club, fa più male"

Intervenuto in una lunga intervista a Repubblica, Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato così dell'addio di Donnarumma: "Tecnicamente, metto una X. A quei livelli di qualità un portiere vale un centravanti. Ma Donnarumma ha della sua l'età e non ha portato un euro al club, quindi fa più male. Un po' di riconoscenza per chi ti ha cresciuto, aiutanfo la tua famiglia, è dovuta. Nella gratitudine credo in modo assoluto, quasi esagerato".