Capello sul Milan: "Con un girone più umano può fare bella figura in Champions"

© foto di Federico Titone

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato così del percorso in Champions che può fare il Milan: "Il Milan è una squadra strutturata, collaudata. Si è rinforzata ed è campione d’Italia in carica. Con un girone più “umano” di quello dello scorso anno penso possa fare bella figura anche in coppa. Ci sono cinque squadre da evitare ai sorteggi: City, Liverpool, Real, Psg e Bayern. Fatta eccezione per il Liverpool, il Milan stavolta è nella stessa fascia delle altre...".