Capello sulla difesa: "Queste tre partite evidenziano quanto visto la scorsa stagione"

Brutto avvio di campionato per il Milan con i rossoneri di Paulo Fonseca che non sono andati oltre a due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate di campionato. A preoccupare soprattutto la fase difensiva, grande tallone d'Achille l'anno scorso, e in queste prime uscite orse anche peggiore rispetto a quanto visto con Pioli. A commentare ci ha pensato anche Fabio Capello, ex allenatore rossonero, che ha proposto un pezzo di commento sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Fabio Capello sul momento del Milan: "Milan, il mio focus è la difesa: l’annata precedente i problemi erano lì, ma queste prime tre partite hanno evidenziato esattamente ciò che avevamo visto la stagione scorsa. Pavlovic è un buon acquisto, senza dubbio, ma Fonseca deve lavorare sulla fase difensiva".