Capello sulla vittoria del Milan: "Una sola cosa non mi è andata giù"

Il Milan ha finalmente centrato la prima vittoria stagionale: vittima sacrificale il Venezia che è stato battuto per 4-0 e che ieri, andato in svantaggio immediatamente, non ha costituito un ostacolo così insormontabile per i rossoneri. Ad ogni modo Fonseca qualche indicazione positiva se la porta a casa e lo stesso fa anche l'ex tecnico rossonero Fabio Capello, oggi opinionista televisivo, che questa mattina ha commentato la sfida del Diavolo sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Capello su cosa non gli è piaciuto: "Una cosa sola non mi è andata giù: dietro hanno concesso qualcosa e questo contro avversari così inferiori non doveva succedere. Adesso l’asticella per il Milan si alza: Liverpool e Inter sono avversari di caratura molto elevata. Gli inglesi hanno qualche problemino, però in difesa se gli lasci troppi spazi ti puniscono".